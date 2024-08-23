В России создадут 3D-принтер для кардиохирургии

Учёные ПНИПУ разработали 3D-принтер для сердечно-сосудистых имплантов.

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Ишемический инсульт, вызванный сужением или полным перекрытием артерий тромбом или атеросклеротической бляшкой, остаётся одной из главных причин смертности в мире. Для восстановления кровотока часто используют стентирование, при котором в суженные участки артерий устанавливают стенты — гибкие сетчатые конструкции. Однако традиционные металлические стенты имеют свои ограничения, и учёные все больше обращают внимание на полимерные материалы. Специалисты Пермского Политеха разрабатывают отечественную технологию проектирования и 3D-печати персонализированных коронарных стентов из биосовместимых полимеров.

В лаборатории биожидкостей Пермского Политеха создают технологию изготовления стентов из поли-л-молочной кислоты — биоразлагаемого полимера, который со временем разлагается до безопасных для организма веществ. Процесс включает проектирование и математическое моделирование стентов, исследование их механических свойств, а также 3D-печать конструкций, подходящих для каждого конкретного клинического случая.

Доктор физико-математических наук Алексей Кучумов объяснил, что одно из ключевых применений биоразлагаемых стентов — это детская сердечно-сосудистая хирургия, где требуется краткосрочное стентирование без необходимости последующего удаления. Магистрантка Дарья Спорышева добавила, что важным этапом является подбор режимов печати, который напрямую влияет на механические свойства стента, включая его радиальную жёсткость. Разработка этой технологии позволит создавать стенты, оптимально подходящие для различных медицинских нужд.