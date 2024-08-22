Российские ученые научились помогать сердечникам с использованием ИИ

Исследователи лаборатории рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского кардиологического научного центра совместно с коллегами из Лаборатории искусственного интеллекта Сбера разработали уникальный инструмент для анализа коронароангиографии с использованием ИИ.

© unsplash

Наиболее точный и достоверный способ диагностики ишемической болезни сердца на сегодняшний день - процедура коронарографии. Этот рентгеноконтрастный метод исследования позволяет определить характер, место и степень сужения коронарной артерии. До настоящего времени для выбора правильной тактики лечения пациентов с ишемией использовалась специальная шкала (SYNTAX - система балльной оценки тяжести поражения коронарного русла, которая используется для оценки состояния коронарных артерий). Однако из-за субъективности и рутины вычислений этот способ подвержен ошибкам. Ученые предложили решение, позволяющее автоматизировать расчет SYNTAX-балла по видеофайлам коронарографии.

"Это решение позволит автоматически, быстро и точно определить состояние сосудистого русла сердца, оценить оптимальность лечения. Сегодня нейросети не только улучшают точность диагностики, но и открывают новые горизонты в области медицины, значительно повышая качество лечения", - отметила директор Тюменского кардиоцентра, заслуженный врач РФ Марина Бессонова.

Важно отметить, что пока система работает в информационно-справочном режиме, результат модели ИИ не является медицинским заключением и не заменяет его. Сервис полезен как второе мнение по интерпретации результатов исследования.