Ученые нашли новый орган, отвечающий за восприятие боли

Нейробиологи Каролинского института в Швеции нашли новый орган, который отвечает за восприятие боли, передает 56orb. В результатах исследования отмечается, что к настоящему моменту неизвестно, есть ли этот орган у людей.

Как установили ученые, шванновские клетки, предназначенные для защиты нейронов, формируют сеть под эпидермисом. Они действуют как сенсорные органы, реагируя на различные внешние воздействия, такие как порезы, давление и ощущение жжения.

В экспериментах на мышах эти клетки реагировали на свет, вызывая у грызунов признаки болевых ощущений. Блокировка шванновских клеток приводила к снижению чувствительности к механическим раздражителям, но не влияла на чувствительность к тепловым.

Ранее физики нашли антигиперводород-4 — ядро антиматерии, которое является самой тяжелой частицей антивещества из найденных исследователями. В ходе эксперимента ученые смогли зафиксировать столкновение миллиардов ионов химических элементов, более тяжелых, чем гелий. В результате было получено 16 сигналов, указывающих на образование антигиперводорода-4 из антипротона, двух антинейтронов и одного антилямбда-гиперона.