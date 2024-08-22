Ученые нашли способ побороть побочный эффект приема антибиотиков

Уничтожение микробов в кишечнике новорожденных антибиотиками может привести к постоянной аллергии и астме в будущем. Снизить риск этого могут пищевые добавки с бутиратом или препараты, нацеленные на особые иммунные клетки. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

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При аллергии иммунная система слишком сильно реагирует на безвредные вещества, включая пыльцу или кожу домашних животных. При этом возникают чихание, зуд или отеки. Исследования последних десятилетий указывали на роль кишечных микробов в развитии склонности к аллергии у младенцев. Например, было показано, что аллергией чаще болеют дети с меньшим числом бактерий, производящих вещество бутират. Также было показано, что пищевая добавка с бутиратом в раннем возрасте может смягчить аллергию. В новом исследовании на мышах ученые установили причины этой связи.

Авторы проанализировали мышей с различным составом кишечных бактерий. Оказалось, что у особей с дефицитом бутирата из-за воздействия антибиотиков было в два раза больше клеток иммунной системы ILC2. Эти клетки производили молекулы, которые заставляли лейкоциты выделять множество антител. В результате у мышей развивалась аллергия.

Также ученые показали, что в течение небольшого периода после рождения мышат им можно было дать добавки с бутиратом, чтобы снизить риск аллергии в будущем. Для людей этот период был бы эквивалентен нескольким месяцам в младенчестве. Также возможно, что нацеленные на клетки ILC2 препараты могут смягчить аллергию или предотвратить ее эффективнее, чем пищевые добавки с бутиратом.