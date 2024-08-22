Ученые назвали точное количество чашек кофе, которое может навредить сердцу

Учёные из Индии заявили: регулярное употребление определённого количества чашек кофе в день может повысить риск смертельно опасного заболевания сердца. Результаты их работы были представлены на конференции Американского колледжа кардиологов в Азии.

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Эксперты обнаружили, что употребление более 400 миллиграммов кофеина (примерно четыре-пять чашек) в день связано с медленным повышением частоты сердечных сокращений и артериального давления у людей. Команда считает, что такое воздействие кофеина приводит к износу кровеносных сосудов и сердца, ослабляя и повреждая их. В конечном итоге это может спровоцировать развитие у человека сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности.

Из-за своего воздействия на вегетативную нервную систему регулярное употребление кофеина может подвергнуть здоровых людей риску гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты подчеркнули, что 400 мг содержится в четырёх чашках кофе, двух энергетических напитках, девяти чашках чёрного чая или 11 банках колы.