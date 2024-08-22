Обнаружена связь между употреблением йогуртов и заболеваниями сердца

Международная группа учёных обнаружила, что употребление ультрапереработанных продуктов, в том числе растительных, например, йогуртов, на 12% повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

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В нём приняли участие 126 842 человека в возрасте от 40 до 69 лет, которые предоставили данные о своём питании в период с 2009 по 2012 год, а также медицинские записи, охватывающие последующие девять лет. Участники были разделены на группы в зависимости от их рациона: растительные и животные продукты, а также ультраобработанные и неультраобработанные продукты.

Результаты показали, что увеличение потребления растительных продуктов без сильной обработки на 10% приводит к снижению риска ССЗ на 7% и к снижению смертности от ССЗ на 13%. В то же время увеличение доли растительных ультраобработанных продуктов было связано с повышением риска ССЗ на 5% и увеличением смертности на 12%.

Исследователи пришли к выводу, что употребление ультраобработанных продуктов, независимо от их происхождения, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.