В РФ создали программу для полной оценки сосудов сердца

В Первом МГМУ создали программу, которая показывает врачу полную картину состояния сосудов сердца пациента и отвечает на вопрос — надо ли ставить стент или нет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Стенозы сосудов – это частичное или полное стойкое сужение просвета сосудов с ограничением или полным прекращением кровотока. Основной причиной приобретенного стеноза является атеросклероз – системное обменное заболевание с преимущественным поражением сосудистой стенки. Закупорка сосуда может приводить к ишемии или некрозу ткани или органа.

Один из способов лечения болезни – стентирование. В ходе операции врач устанавливает в просвет суженного или закупоренного сосуда стент, расширяющий сосуд и восстанавливающий кровоток.

Представленная учеными программа позволяет построить модель сосуда (или структуры сосудов) по данным мультиспиральной компьютерной томографии или коронарной ангиографии, а затем рассчитать влияние стеноза на кровоток в артерии. Это дает возможность избежать проведения измерений внутри тела человека, обойтись без дорогостоящих датчиков и лекарственных препаратов.

«Разработанный нами программный комплекс позволяет рассчитать резерв кровотока и другие индексы индивидуально для каждого пациента, что поможет врачам оценить работу сердца и принять решение по поводу стентирования. Я показал, как он работает, какие данные для него нужны, как все это построено», – рассказал «Газете.Ru» директор Института компьютерных наук и математического моделирования Сеченовского Университета, доцент Сергей Симаков.

На сегодня программный комплекс, созданный в Первом МГМУ, уже готов и проходит клинические испытания.