Как в домашних условиях обогатить зелень йодом

Ученые Уральского федерального университета смогли в 17 раз повысить количество йода в микрозелени (горох, маш, салатная горчица, пшеница) при помощи многократного опрыскивания их раствором йода. Этот метод можно использовать в домашних условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Йод – микронутриент, который необходим организму для синтеза тиреоидных гормонов, или гормонов щитовидной железы – тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Не менее 60% населения России проживает в регионах, где нехватка этого элемента обусловлена природными факторами. Это ведет и к патологиям щитовидной железы, включая рак, и к прочим состояниям, как умственная и физическая отсталость, кретинизм, другие опухолевые заболевания, бесплодие.

Ученые использовали две формы йода — йодид калия и йодат калия, и выяснили, что первая форма адсорбируется намного лучше. Причем раствор йодида калия недорогой, а необходимые для орошения концентрации невысокие (0,01 %).