Найден новый метод лечения хронических заболеваний легких

Ученые из Университета Алабамы и компании RIPCELL разработали новый метод лечения хронических заболеваний легких с помощью порошка из живых бактерий Lactobacilli. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, что ингаляции с этим порошком уменьшают воспаление и улучшают функцию легких при бронхопульмональной дисплазии и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

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В ходе исследования установлено, что Lactobacilli помогают регулировать активность легочных протеаз, уменьшая воспаление и повреждения легочных альвеол. Метод был протестирован на мышах и показал хорошие результаты в снижении воспаления и улучшении структуры легких. Ожидается, что эта технология может снизить выбросы CO2 в химической промышленности и оказать значительное влияние на лечение легочных заболеваний.

Следующим этапом станет проведение клинических испытаний для проверки безопасности и эффективности метода у людей.