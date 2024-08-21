Найдены нейроны, ответственные за «память о предметах»

Ученые из Университета Калифорнии в Ирвайне обнаружили нейроны, ответственные за «память о предметах», что углубляет понимание того, как мозг хранит и извлекает детали произошедших событий. Это открытие также может стать новой целью в лечении болезни Альцгеймера.

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В статье, опубликованной в журнале Nature, описано, как определенные клетки мозга классифицируют и запоминают новую информацию, особенно когда она связана с вознаграждением или наказанием. Учёные изучали мозг мышей и выявили специализированные нейроны в глубоких слоях латеральной энторинальной коры, которые критически важны для обучения и запоминания предметов.

Некоторые нейроны активировались при запахе банана, ассоциированного с сахарной водой, другие — при запахе сосны, связанного с горькой водой. Эти нейроны помогали формировать ментальную карту, разделенную на положительные и отрицательные категории.

Исследование показало, что латеральная энторинальная кора и медиальная префронтальная кора взаимозависимы, работая совместно для кодирования памяти о предметах. Это открытие может привести к новым методам лечения расстройств памяти, таких как болезнь Альцгеймера, путем активации нейронов памяти о предметах.