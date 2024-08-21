Создан ИИ, вдохновленный работой человеческого мозга

Команда китайских ученых создала новую модель нейронной сети, основанную на работе мозга, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются традиционные модели искусственного интеллекта (ИИ). Эти проблемы включают высокое потребление вычислительных ресурсов и энергии.

© Ferra.ru

Существующий подход к созданию ИИ основывается на увеличении размера и глубины нейронных сетей, что приводит к увеличению внешней сложности. Однако такой метод сталкивается с трудностями, включая нехватку вычислительных ресурсов и слабую интерпретируемость.

Вдохновившись динамикой работы человеческого мозга, ученые из Института автоматизации Китайской академии наук, в сотрудничестве с ведущими университетами, такими как Цинхуа и Пекинский университет, использовали подход «внутренней сложности». Этот метод позволяет моделям ИИ достигать общей когнитивной способности, подобной человеческому мозгу, который потребляет всего около 20 ватт энергии.

Проведенные эксперименты подтвердили эффективность и надежность новой модели в решении сложных задач, предлагая перспективные пути для улучшения производительности ИИ и интеграции нейробиологических принципов в его развитие.