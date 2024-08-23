Употребление картофеля связали со снижением риска смертности от всех причин

Ученые из Университета Осло изучили связь между потреблением картофеля и смертностью от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в течение длительного периода наблюдения за участниками исследования, потреблявшими преимущественно вареный картофель.

Картофель входит в число основных продуктов питания во многих странах. Однако влияние этого продукта на долгосрочный риск сердечно-сосудистых патологий и смертности оставалась невыясненной, что затрудняет разработку рекомендаций по питанию.

Ученые собрали взрослых из трех норвежских округов для участия в исследовании. Среди 77 279 участников со средним исходным возрастом 41,1 год (диапазон от 18 до 63) за период исследования в 33,5 года произошло 27 848 смертей, включая 9072 из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Анализ показал, что участники, которые потребляли не менее 14 картофелин в неделю, имели более низкий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто потреблял 6 и менее картофелин в неделю. Каждое увеличение потребления картофеля на 100 г было связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда.

Ученые резюмировали, что высокое потребление преимущественно вареного картофеля снижает риск смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Результаты научной работы опубликованы в Sciencedirect.