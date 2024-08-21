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NatFood: стабильное производство решит проблему стоимости культивируемого мяса

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме заявили, что нашли первый экономически эффективный метод выпуска культивируемого мяса — мышечных волокон, выращиваемых в искусственной среде. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Food (NatFood).

Ученые объявили о прорыве в создании дешевого «мяса из пробирки»
© globallookpress.com

Команда изучила метод тангенциальной поточной фильтрации для непрерывного производства животных белков.

Новая сборка биореактора позволила расширять биомассу до 130 млрд клеток на литр, достигая выхода 43% веса на объем.

Процесс проводился непрерывно в течение 20 дней, что позволяло собирать биомассу ежедневно.

Кроме того, исследование представило среду без компонентов животного происхождения по цене всего $0,63 за литр, которая поддерживает долгосрочную культуру куриных клеток высокой плотности.

Такой непрерывный метод производства может значительно снизить стоимость и сложность производства культивируемого мяса, потенциально приближая его к повседневным потребителям.

Используя эмпирические данные, ученые провели технико-экономический анализ условного производственного объекта объемом 50 тыс. литров. Расчеты показали, что стоимость производства выращиваемой курицы теоретически может быть снижена до $6,2 за фунт (450 граммов), что соответствует цене органической курицы.

Ранее биологи создали искусственный жир для производства «мяса из пробирки».

Наука