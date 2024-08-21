Ученые нашли простой способ снижения боли при раке

Смягчить боль при раке и снизить тревогу поможет интенсивное дыхание длительностью 20 минут. Соответствующее исследование ученые опубликовали в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

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Результаты эксперимента показали, что осознанное дыхание усиливает эффект обезболивающих препаратов и помогает лучше справляться с болью онкологическим больным.

По оценкам ученых, от умеренной до сильной боли страдают 30–40 процентов людей с разными видами рака. Причиной этого являются сдавливание опухолью тканей организма и побочные эффекты лечения.

Несмотря на достижения в обезболивании и расширение ассортимента лекарств, недостаточный контроль боли все еще является серьезной проблемой для врачей, пишут в исследовании.

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