Даже легкие сотрясения мозга могут иметь долгие последствия

Сотрясение мозга — это легкая форма черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Возникающее в результате нее нарушение функций мозга часто считается временным.

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Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) провели исследование, чтобы изучить, как мозг на самом деле справляется в долгосрочной перспективе после ЧМТ, даже легкой, пишет New atlas. Они набрали 617 здоровых взрослых людей среднего возраста, жителей Великобритании в возрасте от 40 до 59 лет. Участники прошли МРТ и нейропсихологическое тестирование. Черепно-мозговая травма определялась как получение по крайней мере одного удара по голове, приведшего к потере сознания. Исследование вышло в AMA Network Open.

Из 617 участников 36,1% сообщили по крайней мере об одной такой. Из них 56,1% получали подобную травму один раз, 27,4% — два, а 16,6% сообщили о более чем двух случаях. Легкую ЧМТ перенесли 94,1% пострадавших.

Церебральные микрокровоизлияния — небольшие хронические кровоизлияния в мозг — были обнаружены примерно у одного из шести участников (17,7%), больше всего — у перенесших ЧМТ.

Последние чаще страдали ухудшением сна, нарушениями походки, симптомами депрессии и дефицитом памяти. Чем легче была перенесенная травма, тем меньше было ухудшение когнитивных способностей. ЧМТ была наиболее важным фактором, способствующим депрессии и проблемам со сном, перевешивая вклад сердечно-сосудистых нарушений.