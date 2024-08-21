Нижегородские врачи начали вживлять электроды в мозг пациентов с Паркинсоном

Врачи Университетской клиники ПИМУ первыми в Нижегородской области начали имплантировать электроды людям с болезнью Паркинсона. В нейрохирургическом отделении пояснили, что успешно осваивают новое направление высокотехнологичной медицинской помощи.

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Медики вживляют электроды для глубинной стимуляции головного мозга. Такой метод называется DBS-терапией (Deep Brain Stimulation). Он необходим, когда традиционная лекарственное лечение становится неэффективным или побочные действия препаратов слишком велики. Считается, что импульсы от имплантов создают помехи или блокируют аномальные электрические сигналы (неправильное возбуждение нервных клеток в мозге), которые как раз и связаны с болезнью Паркинсона.

"Операция длится около 5 часов и проходит в несколько этапов. Электроды устанавливаются в левое и правое полушарие мозга пациента под контролем КТ, МРТ, а также прибора, который в режиме реального времени регистрирует электрическую активность структур головного мозга. Затем, когда врачи убеждаются в том, что электроды локализованы в необходимой мишени (размером в несколько миллиметров), в подключичную область имплантируется нейростимулятор. В данный момент пациентам ставятся неперезаряжаемые аппараты, их срок службы составляет 4-5 лет", - рассказали в клинике.

После выписки из стационара пациент остается по наблюдением невролога, учится управлять DBS-системой - для этого человеку выдается специальный пульт. Регулировкой оборудования занимается врач. Специалисты добавляют, что стимуляция глубинных структур головного мозга не излечивает от болезни Паркинсона, но заметно улучшает качество жизни человека, "купируя тремор в конечностях, ригидность и скованность движений".

Имплантация электродов для стимуляции глубинных структур головного мозга - это "высший пилотаж" функциональной нейрохирургии, считает заведующий отделением клиники ПИМУ, доктор медицинских наук Андрей Боков. Сегодня инновационный метод лечения доступен по федеральной квоте жителям всех регионов России.