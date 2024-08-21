В России выяснили, как связана гипоксия с развитием онкологии

Российские учёные определили, что устойчивость организма к нехватке кислорода — гипоксии — помогает предотвращать развитие рака кишечника, а также тормозит рост уже возникшей опухоли. И напротив, организмы, плохо переносящие гипоксию, имеют повышенную склонность к онкологии кишечника. Такие выводы были получены в результате опытов на лабораторных мышах. Так, у чувствительных к гипоксии животных раковые опухоли росли в восемь раз быстрее. Полученные специалистами данные помогут лучше понять природу онкологических заболеваний и найти новые способы их лечения.

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Российские учёные выяснили, что устойчивость организма к нехватке кислорода — гипоксии — связана с низкими рисками развития рака кишечника. Такие выводы были получены в результате опытов на лабораторных мышах. И наоборот, у чувствительных к гипоксии животных раковые опухоли росли в восемь раз быстрее. Полученные данные помогут лучше понять природу онкологических заболеваний и найти новые способы их лечения. Об этом RT сообщили в пресс-службе РНФ. Исследование поддержано грантом фонда. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Колоректальный рак (рак толстой кишки) — один из самых распространённых видов рака в мире: на него приходится около 10% от всех случаев. Он часто возникает из-за генетической предрасположенности или воспалительных заболеваний кишечника ввиду неправильного образа жизни. Воспаление вызывает гипоксию (недостаток кислорода) в здоровых клетках, что даёт преимущество опухоли, которая способна расти даже в условиях кислородного голодания.

По мере развития болезни здоровые клетки испытывают всё больший недостаток кислорода и при этом «включают» ген HIF1A. Высокий уровень его активности способствует ускорению роста злокачественной опухоли.

В новой работе исследователи из Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы сравнили риск, а также скорость развития рака у мышей, плохо и хорошо переносящих дефицит кислорода.

Сначала биологи отобрали 70 мышей и поместили их в камеру с разряженным воздухом, имитирующим условия на высоте 10 тыс. м. 15 животных оказались слабо устойчивы к гипоксии, а 22 нормально перенесли кислородное голодание. Далее специалисты начали искусственно провоцировать у всех грызунов рак толстой кишки. Для этого им делали инъекцию канцерогена и кормили их соединением, которое вызывает воспаление кишечника — язвенный колит.

Через пять месяцев оказалось, что, несмотря на все эти манипуляции, в группе мышей, хорошо переносящих гипоксию, раком заболело вдвое меньше грызунов, чем в группе чувствительных к нехватке кислорода. У остальных же развилось лишь предраковое состояние.

Зато у всех животных, плохо переносивших нехватку кислорода, за этот же период началась аденокарцинома — онкология толстой кишки. Заболевание развивалось у этих мышей в восемь раз быстрее, чем у их собратьев из соседней группы. Учёные установили, что у чувствительных к нехватке кислорода мышей ген HIF1A проявил вдвое более высокую активность, что и стало причиной стремительного развития рака. Это означает, что препараты, блокирующие этот ген, могут стать многообещающим направлением для лечения рака толстой кишки, отмечают авторы исследования.