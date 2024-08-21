Новый тест предскажет риск сердечно-сосудистых заболеваний по тромбоцитам

Ученые из NYU Grossman School of Medicine разработали новый тест для оценки гиперактивности тромбоцитов, который может существенно изменить подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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Тромбоциты, ответственные за образование тромбообразующих сгустков, могут стать гиперактивными и способствовать тромбообразованию, что повышает риск сердечных приступов и инсультов. До сих пор измерение активности тромбоцитов было затруднено из-за вариативности методов, используемых в лабораториях.

Новый тест, Platelet Reactivity ExpresSion Score (PRESS), позволяет точно определить гиперактивность тромбоцитов, анализируя 451 ген. Это позволяет предсказывать риск сердечно-сосудистых событий более надежно, чем существующие методы. Тест оказался эффективен как для выявления риска у пациентов с высоким вероятностью сердечного приступа, так и у здоровых людей.

PRESS использует генетические различия и не требует сложных лабораторных процедур, что делает его потенциально доступным для широкого применения в клиниках.