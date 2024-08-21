Ученые выявили преимущества гормональной терапии при раке простаты

Оказалось, что упор при работе с онкобольными нужно делать на назначения гормональных препаратов второго поколения. Именно этот тип лекарств гарантирует лучшую реакцию организма на лечение, а также существенно продлевает жизнь по сравнению с химиотерапией.

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Ученые выяснили, что прием ингибиторов андрогенных рецепторов (ARPi) обеспечивает медиану выживаемости в 38,7 месяцев по сравнению с 21,7 месяцами при химиотерапии. Эффективность ARPi зависит от генетического профиля опухоли пациента.

При анализе состава циркулирующей опухолевой ДНК в крови пациентов специалисты определяли тип мутации, чтобы сформировать терапию на основе генетических особенностей новообразования индивидуально для каждого человека.

Персонализированный подход в медицине помогает сформировать оптимальную терапию и является важным шагом к лечению метастатического рака предстательной железы.

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Ранее стало известно, что в МФТИ идут испытания уникального российского препарата против рака легких.