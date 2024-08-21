ИИ-ассистент для поиска опухолей поможет продлить жизнь человека

Созданный резидентом "Сколково" ИИ-ассистент для поиска новообразований в толстой кишке поможет увеличить продолжительность и качество жизни людей, заявил ТАСС заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда "Сколково" Кирилл Каем.

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"Полученное регистрационное удостоверение - важная веха не только для НМИЦ колопроктологии им. Рыжих Минздрава России, но и для "Алнисофт", поскольку позволяет разработчику тиражировать свое решение. Успешный пилот и разрешение Росздравнадзора в очередной раз подтверждают эффективность мер поддержки, которые реализует "Сколково". Мы видим перспективы разработки в том, что через точную диагностику онкологических заболеваний открываются возможности на увеличение продолжительности и качества жизни людей с помощью ИИ", - отметил он.

Каем добавил, что доработка и апробация платформы ArtInCo проводилась при грантовой поддержке Фонда "Сколково" в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Бюджет составил более 98 млн рублей, из которых грант "Сколково" - свыше 48 млн рублей.

Ранее федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала регистрационное удостоверение на медицинское изделие с применением технологий искусственного интеллекта ArtInCo. Изобретение является разработкой НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих Минздрава России и компании "Алнисофт". Во время выполнения колоноскопии ИИ-ассистент в режиме реального времени "подсвечивает" новообразования толстой кишки, которые могут быть малозаметны человеческому глазу, что значительно повышает точность диагностики и ранее предотвращение развития онкологических заболеваний.