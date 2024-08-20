Онколог оценил вероятность появления «волшебного эликсира» от рака легких

Волшебного лекарства от рака пока не придумали, иначе об этом знал бы весь мир, заявил NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Таким образом он отреагировал на новость о том, что сотрудники Института биофизики будущего МФТИ импортозаместили препарат для таргетного лечения рака легких.

© unsplash

"В последнее время все чаще звучат громогласные заявления, что рак можно победить, что уже изобрели лекарство, вакцину, которые убивают меланому на 100%. Что вчера еще ничего не было, а сегодня уже все есть", — отметил онколог.

Все подобные заявления Черемушкин назвал громогласными. По его словам, в сфере онкологии задействованы большие деньги и известные ученые, подобная разработка запустила бы конкуренцию между компаниями.

"И даже если на лабораторном этапе какие-то успехи есть, но не успели дойти до клинических испытаний, вас уже перекупает крупная фармацевтическая компания. Чтобы создать абсолютно новый препарат, нужны десятилетия, это огромная работа. Поживем-увидим, конечно", — подчеркнул он.

Черемушкин рекомендовал ориентироваться не на слова о разработке лекарства, а на результаты доклинических и клинических исследований. Пока успехи в онкологии – это ранняя диагностика и малое вмешательство, напомнил врач. Он подчеркнул, что лишь постоянно наблюдаясь у врачей и ведя здоровый образ жизни, можно вовремя распознать рак и увеличить успех на выздоровление.

Ранее стало известно, что Научно-клинический центр имени академика Ю. М. Лопухина курировал проект по разработке вакцины от рака прямой и толстой кишки. Заместитель гендиректора учреждения Василий Лазарев пояснил, что новый препарат предназначен для лечения агрессивных форм онкологического заболевания. Вакцина активирует специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ организма и таким образом помогает ему более эффективно бороться с раковыми клетками. В отличие от, например, лучевой терапии, онковакцина призвана не уничтожить раковые клетки самостоятельно, а «включить» иммунитет.