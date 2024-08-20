Создан новый сенсор для непрерывного мониторинга здоровья

Ученые из Национального университета Сингапура и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) разработали новый сенсор, который позволяет непрерывно и в реальном времени отслеживать ключевые биомаркеры на коже.

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Новый сенсор, выполненный из растягивающегося гидрогеля, способен измерять такие биомаркеры, как холестерин и лактат, прямо на коже, без необходимости брать анализы крови, мочи или пота. Эта технология особенно полезна для мониторинга здоровья пациентов с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для оценки состояния спортсменов.

В клинических испытаниях сенсор показал высокую точность и надежность, что позволяет использовать его как альтернативу традиционным анализам крови. Благодаря этой разработке, мониторинг хронических заболеваний станет более удобным и доступным для широкого круга людей.