Ученые доказали пользу растительных жиров для сердца и сосудов

Международная группа ученых, в состав которой вошли исследователи из Китая, Финляндии и Швеции, провела исследование по изучению связи болезней сердца и сосудов с жирами животного и растительного происхождения.

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На протяжении четверти века ученые наблюдали за людьми и изучали их рацион питания. В результате анализ данных более чем 400 тысяч человек показало, что потребление растительных жиров, особенно жиров из зерновых и овощей, снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Так, согласно материалу, опубликованному в JAMA Internal Medicine, при регулярном употреблении растительных жиров риск снижается на 15%.

Что касается жиров животного происхождения, согласно результатам эксперимента, они опасны для людей старше 60 лет. Например, жиры из яиц увеличивают риск смерти от патологий сердца и сосудов на 40%.

Также в числе вредных молочные жиры и жиры из красного мяса.

Ученые успокоили, если заменить растительными жирами продукт животного происхождения, можно добиться положительного эффекта.

Между тем, ранее эксперты из Университета Флориды и Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек заявили, что сочетание оливкового масла и низкокалорийных цельных растительных продуктов приводит к возникновению атеросклеротических заболеваний.

А ученые из Технологического университета Чалмерса и Немецкого института питания человека сообщили, что растительные масла улучшают состав крови. Речь о липидном профиле крови, который определяется уровнем триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов различной плотности.

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