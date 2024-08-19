В России разработали лекарство от рака легких

Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали препарат на основе ингибиторов KRAS для таргетного лечения рака легких. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ. Лекарственная субстанция до конца 2024 года пройдет испытания in vitro (в пробирке), потом планируются доклинические и клинические исследования.

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Разрабатываемый на базе МФТИ инновационный препарат для лечения рака легких поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма человека. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.

По словам заведующего лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антона Алашеева, создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий — приоритетное направление развития российской фарминдустрии. Как известно, после введения санкций западные компании прекратили регистрацию новых препаратов и их вывод на рынок РФ.

«Работа над проектом по созданию инновационного препарата для лечения рака легких началась с исследования, вокруг каких онкомишеней сейчас «ажиотаж» в мировой фарминдустрии. Это оказались ингибиторы KRAS. На данный момент уже зарегистрированы два действующих вещества на их основе: соторасиб и даграсиб. Также параллельно идет много работ по другим аналогам. После на лабораторной базе Физтеха мы «задизайнили» новые структуры — так называемую библиотеку соединений. Сейчас мы приступили к их синтезу для дальнейшей проверки активности in vitro»‎, — рассказал «Газете.Ru» Алашеев.

Ученые выполнили компьютерное моделирование препарата. В ближайшее время пройдет синтез лекарственных субстанций, подготовка панелей для in vitro тестирования, и непосредственно само тестирование. Также в МФТИ уже запустили технологический участок по производству готовых лекарственных форм.