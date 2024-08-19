Ученые открыли новый способ борьбы с облысением

Понимание, как вылечить от мужского облысения, от которого страдают около 50 процентов мужчин во всем мире, может значительно продвинуться вперед благодаря недавнему открытию.

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Группа ученых из Университета Шеффилда обнаружила, что естественный сахар, содержащийся в организме и называемый 2-дезокси-D-рибоза (2dDR), может стимулировать рост волос, способствуя образованию новых кровеносных сосудов.

Исследователи проводили исследования естественного сахара около восьми лет, делая акцент на его способности заживлению ран при помощи образования новых кровеносных сосудов. В процессе исследования было отмечено, что рост волос вокруг ран происходит быстрее по сравнению с аналогичным действием и необработанными повреждениями.

Экспериментаторы провели опыты на мышах, у которых было диагностировано выпадение волос из-за тестостерона, что было близким по патологии к причинам облысения у лиц мужского пола. Ученые выяснили, что при добавлении малой дозы сахара образовывались новые кровеносные узлы питания кожи, что приводило к росту новых волос. Исследователи делают вывод, что соединение сахара значительно усиливает регуляцию сосудистого эндотелиального фактора роста, который способствует росту волосяного покрова.

«Данное открытие может предложить естественную альтернативу современным методам лечения, улучшая кровоснабжение волосяных фолликулов и тем самым способствуя росту волос», - сказала профессор тканевой инженерии Шейла Макнил.

Эксперт отметила, что выпадение волос, также известное как андрогенетическая алопеция, является распространенным явлением у мужчин. Хотя, многие факторы могут способствовать потере волос, тестостерон играет ключевую роль в развитии этого состояния. Тестостерон - это мужской половой гормон, играющий важную роль в развитии вторичных половых признаков, таких как рост волос на лице и теле. Однако, тестостерон также может превращаться в дигидротестостерон (ДГТ) с помощью фермента 5α-редуктазы.

Профессор объяснила общую картину облысения тем, что ДГТ является более сильным по действию, чем тестостерон. Он связывается с рецепторами андрогенов в волосяных фолликулах, что приводит к сокращению фазы роста волос (анаген) и ускорению фазы покоя (телоген). В результате, волосяные фолликулы становятся меньше, волосы истончаются, и, в конечном итоге, выпадают.