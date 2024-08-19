Российские ученые разработали новый метод анализа генетических рисков

В пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН сообщили, что ученые вуза создали новую технологию для анализа генетических рисков, связанных с наследственными и онкологическими заболеваниями. Новая методика позволяет обнаруживать субмикроскопические хромосомные перестройки в ДНК, которые крайне сложно выявить традиционными методами.

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Эти малозаметные изменения в структуре генома часто становятся причиной бесплодия и невынашивания беременности. Ранняя диагностика и применение данной технологии в ходе ЭКО помогут парам зачать и родить здорового ребёнка, минимизируя риск передачи генетических заболеваний, отметили в пресс-службе.

По словам разработчиков, технология отличается высокой чувствительностью и может применяться для анализа различных биоматериалов, таких как кровь и эмбрионы. Важно отметить, что это первая в мире методика, адаптированная для исследования образцов эмбрионов.

Ученые также планируют дальнейшее усовершенствование технологии и поиск промышленных партнёров для её внедрения, включая создание роботизированной станции для анализа эмбрионов, что сделает метод более доступным и масштабируемым.