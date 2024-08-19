Уникальный протез для лечения аневризмы аорты разработали в России

Российские ученые провели первую в мире операцию по имплантации инновационного протеза для лечения аневризмы аорты. В чем уникальность нового импланта, зачем ему лепестки и как он облегчает работу хирургов, ведущему телеканала «МИР 24» Алексею Мельникову рассказал директор клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Роман Комаров.

Смотрите в этом выпуске программы «[Не]Фантастика»:

Из каких материалов сделан протез с лепестками синусов корня аорты? Как сокращается время операции благодаря новому импланту? Что приводит к аневризме аорты и кто в зоне риска? И пользуется ли спросом российская разработка за рубежом?