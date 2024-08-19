Обнаружена неожиданная польза клюквы для женщин

European Urology Focus: учёные выявили пользу клюквы при цистите у женщин. Больше половины женщин каждый год переносят минимум один эпизод инфекции мочевыводящих путей. При этом микробы, которые вызывают эти заболевания, становятся всё более устойчивыми к антибиотикам. Вот почему учёные пытаются найти способы помочь без медикаментов. Вот что они выяснили.

© Unsplash

Что делали учёные

Группа учёных из Австралии и Финляндии провела метаанализ 20 исследований о том, как употребление клюквы влияет на лечение инфекций мочевыводящих путей — цистита, уретрита или пиелонефрита.

Они учитывали разные формы употребления ягоды, в том числе клюквенный сок и таблетки.

Что выяснили

Оказалось, ягода, и правда, может быть полезной при таких инфекциях.

В 18 исследованиях учёные пришли к выводу, что при употреблении клюквенного сока частота инфекций была на 54% ниже, чем вообще без лечения, и почти на треть ниже, чем при приёме плацебо.

Ещё шесть исследований показали, что клюквенный сок привёл к снижению частоты использования антибиотиков, по сравнению с плацебо, на 49%.

Оказалось, что применение соединений клюквы также снизило распространённость симптомов, связанных с инфекциями мочевыводящих путей.

Ранее врач-уролог, нефролог Маргарита Риттер рассказала, почему от цистита чаще страдают женщины и можно ли им заболеть во время купания.