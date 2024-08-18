Эта приправа уменьшает симптомы депрессии на 42% всего за 4 недели

Новое небольшое исследование показало, что для борьбы с симптомами депрессии может быть достаточно нескольких глотков уксуса — не путать с уксусной кислотой! Исследователи из Университета штата Аризона обнаружили, что у людей с избыточным весом эта приправа способна уменьшить симптомы депрессии на 42% всего за четыре недели. Также доказано, что уксус снижает уровень сахара в крови, кровяное давление и уровень холестерина, а также может способствовать снижению веса за счет ускорения обмена веществ.

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Исследователи давали по две столовые ложки разбавленного красного винного уксуса два раза в день (или по одной таблетке плацебо один раз в день) 45 добровольцам. В эксперименте принимали участие как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 45 лет с ИМТ от 20 до 40, что в основном означает наличие избыточной массы тела либо ожирения. Результаты были опубликованы в журнале Nutrients.

До и после «лечения» эксперты замерили уровень депрессии с помощью специальных тестов и взяли образцы крови. Если у тех, кто пил уксус, показатели депрессии снизились на 42%, то у контрольной группы, применявшей плацебо, — всего на 18%. Ко всему прочему, уровень никотинамида (витамина В3) в крови потреблявших уксус увеличился на 86%. Несмотря на положительные результаты, исследователи заявили, что необходимо провести дополнительные исследования долгосрочного воздействия уксуса и никотинамида на симптомы депрессии.