Как стресс влияет на пищевое поведение

Японские ученые из Медицинского университета Сига и других научных учреждений выяснили, что стресс не только вызывает чувство тревоги и подавленности, но и сказывается на способе питания. Этот эффект способен нарушить выработку дофамина. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Neuroscience (FIN).

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Хорошо известно, что стресс может приводить к изменениям аппетита и потребления пищи. Однако то, как стресс сказывается на выборе еды и характере ее потребления, пока мало изучено.

Исследователи использовали на лабораторных мышах три различные модели стресса: социальная изоляция, прерывистая диета с высоким содержанием жиров и физическое ограничение. Эти шаблоны были выбраны, потому что они отражают различные типы стресса, которые могут испытывать люди — социальный, диетический и физический стресс соответственно.

В модели социальной изоляции мыши содержались одни в течение недели, что, как известно, вызывает беспокойство, необязательно влияя на массу тела. Модель прерывистой диеты с высоким содержанием жиров включала предоставление мышам доступа к диете с высоким содержанием жиров всего на несколько часов через день, метод, который обычно приводит к поведению, похожему на обжорство. Модель физического ограничения включала полную иммобилизацию мышей на пару часов каждый день в течение пяти последовательных дней, имитируя стресс от заключения.

Результаты показали, что мыши во всех трех стрессовых условиях демонстрировали то, что исследователи назвали «фиксированным питанием». В отличие от контрольной группы грызунов, которые распределяли свое питание относительно равномерно по всем источникам пищи, стрессовые мыши неоднократно отдавали предпочтение одному конкретному источнику пищи.

Такое поведение было постоянным во всех трех типах стресса, что позволяет предположить, что стресс вызывает форму аномального пищевого поведения, когда животные фиксируются на определенном варианте пищи.

Чтобы изучить нейронную основу этих измененных форм поведения, исследователи измерили уровень дофамина в оболочке прилежащего ядра, ключевом регионе системы вознаграждения мозга.

Они обнаружили, что у контрольных мышей уровень дофамина значительно повышался после еды, что отражает нормальную реакцию вознаграждения на пищу.

Однако у животных, подвергшихся стрессу, эта реакция дофамина была значительно притуплена или отсутствовала, что указывает на то, что стресс нарушил нормальное функционирование системы вознаграждения мозга.

Дальнейшие эксперименты показали, что введение дофамина непосредственно в оболочку прилежащего ядра у мышей, подвергшихся стрессу, восстанавливало нормальные модели питания, что подтверждает идею о том, что аномальное поведение связано с нарушенной дофаминовой сигнализацией.

Исследователи предполагают, что будущие изыскания могли бы изучить эти вопросы более подробно, включая то, можно ли наблюдать подобные модели фиксированного питания у людей в состоянии стресса.