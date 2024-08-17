Названы два возрастных периода, когда люди начинают стареть быстрее
Люди начинают стареть быстрее в два основных возрастных периода — в 44 года и 60 лет, выяснили ученые из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета. В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста, пишет The Guardian.
Участники эксперимента сдавали анализы каждые несколько месяцев на протяжении от одного года до семи лет. Результаты показали, что большинство групп молекул и микробов не менялось постепенно. В ходе исследования специалисты искали кластеры молекул с наиболее значительными изменениями и заметили, что эти изменения происходили в основном в середине 40-х и в начале 60-х годов.
Отмечается, что первая волна изменений касалась сердечно-сосудистой системы и способности организма усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая волна изменений была связана с иммунной регуляцией, углеводным обменом и работой почек. При этом старение кожи и мышц происходило в обоих возрастных периодах. Эксперты считают, что итоги эксперимента могут объяснить, по какой причине всплески определенных проблем со здоровьем происходят в том или ином возрасте.
Ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что появление морщин в молодом возрасте возникает в результате возрастных изменений кожи, то есть начала физиологического процесса ее старения. По ее словам, также это происходит из-за особенностей типа старения и влияния на кожу внешних факторов, например, инсоляции — солнца или солярия.