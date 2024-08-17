Названы два возрастных периода, когда люди начинают стареть быстрее

Люди начинают стареть быстрее в два основных возрастных периода — в 44 года и 60 лет, выяснили ученые из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета. В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста, пишет The Guardian.

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Участники эксперимента сдавали анализы каждые несколько месяцев на протяжении от одного года до семи лет. Результаты показали, что большинство групп молекул и микробов не менялось постепенно. В ходе исследования специалисты искали кластеры молекул с наиболее значительными изменениями и заметили, что эти изменения происходили в основном в середине 40-х и в начале 60-х годов.

Отмечается, что первая волна изменений касалась сердечно-сосудистой системы и способности организма усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая волна изменений была связана с иммунной регуляцией, углеводным обменом и работой почек. При этом старение кожи и мышц происходило в обоих возрастных периодах. Эксперты считают, что итоги эксперимента могут объяснить, по какой причине всплески определенных проблем со здоровьем происходят в том или ином возрасте.

Ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что появление морщин в молодом возрасте возникает в результате возрастных изменений кожи, то есть начала физиологического процесса ее старения. По ее словам, также это происходит из-за особенностей типа старения и влияния на кожу внешних факторов, например, инсоляции — солнца или солярия.