Ученые объяснили, как связаны бег и велоспорт с пищеварительной системой

Аэробные упражнения улучшают микрофлору кишечника, оказывает оздоравливающее действие на всю пищеварительную систему человека. Об этом в научном издании Nutrients сообщили исследователи из России и Китая.

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Они настоятельно советуют не жалеть время на занятия бегом, плаванием, велоспортом и другими аэробными упражнениями. Эти виды физической активности способствуют активному росту полезных микроорганизмов, в частности, бактерий родов Lactobacillus и Bifidobacterium. Среди вырабатываемых ими веществ особо выделяется бутират - кислота, играющая ключевую роль в поддержании здоровья толстой кишки. Бутират не только служит основным источником энергии для клеток, выстилающих стенки кишечника, но и обладает противовоспалительными свойствами.