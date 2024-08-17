Ученые призвали очищать огурцы от кожуры

Новые исследования показывают, что недостаточно тщательно вымыть овощи и фрукты для удаления пестицидов. В то же время было доказано, что эти вещества могут повышать риск развития рака печени. Эксперты из Сельскохозяйственного университета Аньхой в Китае протестировали яблоки, креветки, рис и среди прочего – огурцы с помощью высокочувствительной пленки, чтобы выявить следы химических веществ, которые не удается обнаружить с помощью других тестов.

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters. Ученые пришли к выводу, что риска попадания пестицидов в организм с овощами и фруктами невозможно избежать простым мытьем – только очисткой от кожуры. Тем не менее мытье все же снижает концентрацию вредных веществ, а польза для здоровья от употребления фруктов и овощей значительно перевешивает риски, связанные с употреблением продуктов с незначительным количеством пестицидов.

К слову, именно в кожуре огурцов сконцентрировано наибольшее количество витаминов и полезных веществ. Хотите избавиться от пестицидов полностью – снимите кожуру с овоща. Но чаще всего достаточно его тщательно вымыть.