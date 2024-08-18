Человек стареет сильнее в возрасте 44 и 60 лет

В эксперименте приняли участие 108 человек возрастом 25-75 лет. Каждые несколько месяцев на протяжении периодов от одного года до семи лет они сдавали анализы. Исследователи прослеживали изменения в 135 тысячах различных молекул и микробов в организме.

© runews24.ru

Ученым Центра геномики и персонализированной медицины удалось выяснить, что старение происходит не равномерно, а в два глобальных этапа – в середине 40-х и начале 60-х годов жизни.

Первая волна изменений затрагивала сердечно-сосудистую систему, способность усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая была связана с иммунной регуляцией и работой почек.

Напомним, что в кожуре огурцов имеются вещества, вызывающий рак. Антиоксидант российской разработки уменьшает негативный эффект химиотерапии.