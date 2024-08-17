Ученые в Китае научились определять болезни по тепловой карте лица человека

Ученые в КНР научились определять заболевания и возраст по тепловой карте человека. Сделать это помогают горячие и холодные точки.

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Специалисты провели анализ тепловых карт лица трех тысяч людей в возрасте от 21 до 88 лет. Они установили, что у людей с жировой болезнью печени и диабетом температура в области глаз выше, чем у здоровых людей. У страдающих от гипертонии было выявлено повышение показателей в области щек.

Биолог Пекинского университета Джинг-Донг Джеки Хан сообщил, что с помощью тепловых карт можно диагностировать жировую болезнь печени, диабет и гипертонию с точностью 80 процентов.

Также ученые выяснили, что температура носа с возрастом снижается быстрее, чем в других частях лица. Это значит, что люди с более теплыми носами имеют более молодой возраст, сообщается в издании Medical Xpress.

Западные ученые выяснили, что блюда из картофеля положительно влияют на организм. Самый полезный вариант — запечь гарнир в духовке.