ИИ и 3D-сканеры помогут точнее диагностировать метаболический синдром

Ученые клиники Мейо начали использовать искусственный интеллект (ИИ) и продвинутые 3D-сканеры для более точной оценки риска метаболического синдрома. Эти инструменты, первоначально разработанные для текстильной промышленности, могут предложить врачам более точную альтернативу традиционным методам, таким как индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии и бедер.

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Метаболический синдром, который может привести к сердечным заболеваниям, инсультам и диабету, затрагивает более трети населения США и четверть людей по всему миру. Новое исследование показало, что комбинация 3D-сканеров и алгоритмов, разработанных клиникой Мейо, может помочь врачам более точно определить наличие синдрома и его тяжесть.

Проект использовал 1280 добровольцев, чтобы обучить и проверить ИИ-модель на основе 3D-сканов тела, клинических данных и анализа крови. Результаты показали, что такие измерения позволяют точно определять метаболический синдром, его степень и связанные с ним риски. Новая методика также помогает в диагностике заболеваний, связанных с избыточным жировым накоплением, и предоставляет врачам инструмент для более эффективного лечения.