Мужчины и женщины: испытываем ли мы одинаковую боль

BRAIN: впервые выявлены различия между мужскими и женскими болевыми рецептами
Американские ученые из Университета штата Аризона впервые обнаружили функциональную разницу между мужскими и женскими ноцицепторами — нервными клетками, посылающими болевые сигналы в мозг. Исследование опубликовано в научном журнале BRAIN.
Ноцицепторы расположены около спинного мозга в дорсальном корешковом ганглии. Эти сенсорные клетки активируются при травме или ином повреждении.
Команда использовала образцы тканей самцов и самок мышей, нечеловекообразных приматов и людей. Эти образцы подвергались воздействию двух конкретных веществ: пролактина и орексина B.
Пролактин — гормон, известный прежде всего своей ролью в лактации и развитии тканей груди, тогда как орексин B — это нейромедиатор, который помогает регулировать бодрствование.
И пролактин, и орексин B также имеют другие функции, которые все еще изучаются, включая их потенциальную роль в сенсибилизации боли.
Исследователи проверили, как эти вещества влияют на пороги активации ноцицепторов. Порог активации — это уровень стимула, необходимый для запуска болевого сигнала.
Ученые обнаружили, что пролактин и орексин B по-разному влияют на ноцицепторы у мужчин и женщин. Оказалось, что пролактин сенсибилизирует ноцицепторы у женщин, то есть он делает их ноцицепторы более склонными посылать болевые сигналы даже в ответ на стимулы низкой интенсивности.
Этот эффект не наблюдался у мужчин. С другой стороны, орексин B сенсибилизировал ноцицепторы у мужчин, но не оказывал никакого эффекта на женщин.
Результаты показали, что существуют фундаментальные различия в том, как мужские и женские ноцицепторы реагируют на определенные стимулы.
Для дальнейшего подтверждения результатов исследователи заблокировали сигнальные пути пролактина и орексина B. Когда они заблокировали сигнализацию пролактина, они обнаружили, что активация ноцицепторов снизилась у женщин, но не у мужчин. Аналогичным образом, блокировка сигнализации орексина B была эффективна в снижении активации ноцицепторов у мужчин, но не имела никакого эффекта у женщин. Это показало, что наблюдаемые различия действительно были специфичны для этих веществ и их взаимодействия с мужскими и женскими ноцицепторами.
По словам ученых, их открытие позволит повысить лечение боли в зависимости от пола пациента.