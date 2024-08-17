«Заедание» мелодии в голове оказалось связано с талантом

Психологи из Калифорнийского университета в Санта-Крус исследовали феномен «прицепившихся» мелодий, которые сами по себе воспроизводятся в голове. Ученые попросили добровольцев петь в диктофон на смартфоне, когда им в голову приходила какая-то мелодия. Никто из участников не был профессиональным музыкантом или обладателем абсолютного слуха.

При анализе записей выяснилось, что значительная часть этих мелодий точно совпадает по высоте тона с оригинальными песнями. В частности, в 44,7% записей ошибок по высоте тона не было вообще, 68,9% были точны в пределах одного полутона от оригинала. Эти результаты опубликованы в журнале Attention, Perception, & Psychophysics.

«Данные показывают, что у значительной части людей есть скрытая способность к автоматическому, практически "абсолютному" слуху. Интересно, что напевавшие мелодию люди в себе были совсем не уверены», — говорит Мэтт Эванс, руководивший исследованием.

Настоящий абсолютный слух — способность точно воспроизводить или идентифицировать любую ноту с первого раза без опорной ноты. Обладателем абсолютного слуха является лишь 1 человек из 10 000, включая Людвига ван Бетховена, Эллу Фицджеральд и Мэрайю Кэри. Однако ученые обнаруживают, что точная память на высоту звука встречается гораздо чаще.

Результаты исследования показали, что «заевшие» в голове мелодии действительно точно следуют ключу оригинальной песни, что говорит о возможной уникальности музыкальных воспоминаний и способах их кодирования и сохранения в мозге. Исследователи продолжают работать над раскрытием механизмов музыкальной памяти, надеясь, что новые результаты вдохновят больше людей участвовать в занятиях музыкой без страха.