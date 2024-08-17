Ученые назвали основную причину «омоложения» рака до 45 лет

Средний возраст пациентов с раком снизился до 45 лет, и врачи бьют тревогу. Главным виновником они считают фастфуд, насыщенный искусственными ингредиентами и прошедший многократную обработку.

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По мнению экспертов, такая еда нарушает баланс микрофлоры кишечника, что приводит к развитию желудочных заболеваний, которые могут перерасти в рак.

Daily Mail опубликовал тревожные данные, подчеркивая опасность фастфуда. Медики призывают людей пересмотреть свой рацион, отказавшись от «быстрой еды» ради собственного здоровья. По их мнению, здоровьем нельзя жертвовать ради удобства и прибыли корпораций.

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что одинокие женщины и мужчины имеют разные наборы вредных пищевых привычек, которые чреваты формированием тех или иных заболеваний. Так, одинокие мужчины едят редко, но съедают много за один прием пищи. В течение дня они обычно пьют много кофе. Чаще всего у них обильный ужин, куда, как правило, идут исключительно белково-жировые и углеводные продукты. Также мужчины-одиночки редко едят овощи.