Стало известно, что повышает риск биполярного расстройства у женщин в два раза

Ученые из Кардиффского университета обнаружили, что у женщин вероятность развития биполярного расстройства в годы, предшествующие менопаузе, повышается более чем в два раза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

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Исследователи проанализировали информацию о состоянии здоровья 128 294 британок. Ученые сосредоточились на данных, зафиксированных в медицинских картах участниц за четыре года до наступления у них менопаузы. Период от появления у женщины первых климактерических симптомов до прекращения менструации называется перименопаузой. При перименопаузе женщин могут беспокоить приливы, сильные колебания настроения, нарушение сна и нарушения менструального цикла.

Анализ показал, что в период перименопаузы число случаев биполярного расстройства среди испытуемых увеличивалось на 112%, а заболеваемость депрессией возрастала на 30%.

Ученые объяснили, что гормональные изменения выступают важным фактором риска психических расстройств. Они также отметили, что исследование было сосредоточено на первых проявлениях психических расстройств в перименопаузе и не изучалось связи с повторным возникновением ранее существовавших проблем. По мнению авторов научной работы, дополнительные исследования помогут установить, какие механизмы лежат в основе психической уязвимости женщин в предшествующие менопаузе годы.

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