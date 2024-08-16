Как российские ученые разработали киберпротезы, способные чувствовать?

Российские производители киберпротезов научили свои изделия чувствовать. То есть создали прототип серийной модели протеза, главная отличительная особенность которого – сенсорная обратная связь. Об этом в интервью корреспонденту MIR 24.TV рассказали эксперты в области инновационного протезирования. Что же понимается под очувствлением, что реально умеет протез и чем это отличается от ощущений живой руки? Давайте разбираться.

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«Наша цель – дать пациенту с утраченной конечностью возможность чувствовать предметы с помощью протеза, ощущать их температуру, плотность, текстуру и так далее», – говорит врач-нейрохирург Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Артур Биктимиров. «Так что под очувствлением мы понимаем возможность наделения протеза функциями, схожими с функциями настоящей руки. Для этого мы вживили электрод в периферический нерв и спинной мозг и провели ряд исследований, чтобы создать протез, идеально соответствующий индивидуальным параметрам пациента. Подобные операции проводятся только в ДВФУ – в рамках программы «Приоритет-2030», – рассказывает врач.

Как пояснил руководитель департамента нейротехнологий компании медицинской кибернетики «Моторика» Юрий Матвиенко, после имплантации электродов на периферическую нервную систему идет подбор параметров стимуляции для вызова ощущений и передачи сигналов с протеза.

«Сейчас еще проводятся исследования, поэтому пока не все ощущения восполнимы, но нам удалось добиться уже многих ощущений руки при стимуляции, что позволило участникам исследования почувствовать размер предмета, твердый он или мягкий, причем без визуального контроля и в специальных звуконепроницаемых наушниках», – говорит эксперт.

Создание бионических протезов, благодаря которым пациенты могут чувствовать объекты с закрытыми глазами и определять их размер, форму и текстуру – эта задача, которую пытаются решить ученые всего мира. И российским разработчикам удалось добиться уже очень многого.

Одновременно решается задача избавления пациентов от фантомных болей.

«По сути, это две разные задачи, которые решаются параллельно, – говорит Артур Биктимиров. – Например, наш новый пациент потерял кисть в результате взрыва и испытывал сильные боли. Нам удалось снизить их на 70–80% с помощью электростимуляции, а с протезом мы полностью избавили пациента от фантомных болей. Этот этап очень значим для нас, так как мы рассчитываем на долгосрочный результат. Специалисты продолжат отслеживать и корректировать лечение, когда электрод полностью приживется к нерву. Если предыдущие этапы были направлены на мгновенный результат, то сейчас мы хотим оценить, как будут меняться показатели с течением времени». «Стимуляция при помощи имплантируемых электродов и стимуляторов давно применяется для задач купирования фантомных болей, – поясняет Юрий Матвиенко. – Но на данный момент стимуляторов с быстрой обратной связью не существует. Мы планируем разработать свои собственные решения, которые смогут использоваться не только для купирования боли, но и для передачи сигналов с протеза на нервную систему человека для очувствления протеза и вернуть пациенту утраченные функции обратной связи».

По словам Артура Биктимирова, в планах – продолжить исследование, проверить новые гипотезы и перенести все наработки на новый протез. А уже после – начать установку протезов людям с утраченной конечностью, в том числе и людям с фантомными болями.