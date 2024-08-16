Что происходит с мышцами после двух месяцев тренировок

Два месяца тренировок улучшают способность мышц получать энергию из жиров и сахара. Об этом сообщает Европейская ассоциация по изучению диабета (EASD).

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В исследовании приняли участие 9 мужчин и 16 женщин. Все они были здоровы, их средний возраст составил 30 лет. Также у участников был лишний вес, и они не занимались спортом. Добровольцы 30 минут ходили на беговой дорожке и 30 минут занимались на велотренажере три раза в неделю под присмотром тренера. Через два месяца ученые взяли у них образцы мышечной ткани и сравнили их с образцами, взятыми до начала тренировок.

На исходном уровне мышцы мужчин и женщин отличались по активности генов, связанных с контролем уровня сахара в крови и работой гормона инсулина. Кроме того, от пола зависел предпочтительный источник энергии клеток: у мужчин это была глюкоза, а у женщин — жиры.

После первой тренировки мышечные клетки мужчин находились в большем стрессе, чем у женщин. Через два месяца тренировок у всех участников выросло количество белков, отвечающих за переработку пищи в энергию.

«Это важно, потому что повышенная способность после упражнений использовать глюкозу и жиры для производства энергии, как правило, рассматривается как ключ к предотвращению диабета 2-го типа», — отметили ученые.

Результаты подчеркивают, что регулярные тренировки могут снизить риск диабета 2-го типа, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину.

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