Названы уровни pH пуповины, связанные с риском неонатальной заболеваемости

Датские ученые провели национальное когортное исследование, в ходе которого были выявлены уровни рН пуповины, увеличивающие риск неблагоприятных исходов у новорожденных. Выяснилось, что уровни рН пуповины <7,2 уже связаны с риском, тогда как традиционно тяжелый ацидоз – это <7,0. Авторы говорят о необходимости пересмотра порогового значения.

© Сибмеда

В исследование был включен 340 431 живорожденный, одноплодный, доношенный младенец без пороков развития, родившийся в Дании в период с 2012 по 2018 год. Уровни pH в пуповине были разделены на четыре группы: < 7.00, 7.00-7.09, 7.10-7.19 и 7,20-7,50 (контрольная группа). Первичным исходом исследования было сочетание тяжелых неблагоприятных исходов у новорожденных, включая неонатальную смерть, терапевтическую гипотермию, искусственную вентиляцию легких, ингаляции оксидом азота или судороги, – рассказывает medscape.

PН пуповины <7,00 был связан с повышенным риском тяжелых неблагоприятных исходов у новорожденных (9,8% против 0,2% в контрольной группе). Тяжелые неблагоприятные исходы у новорожденных также были более вероятны при уровнях 7,00-7,09 (0,8% против 0,2%) и 7,10-7,19 (0,4% против 0,2%).

Риск неонатальной смерти увеличился при уровне pH ниже 7,1, но не на 7,10-7,19 по сравнению с контрольной группой, сообщили исследователи.

По их мнению, знание риска неблагоприятных исходов у новорожденных при различных уровнях pH пуповины, может привести к пересмотру порога для более интенсивного наблюдения за младенцами с целью выявления клинических состояний, при которых требуется вмешательство.