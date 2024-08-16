Южнокорейские ученые изобрели шлем для похудения

Ученые из Корейского научно-исследовательского института электротехники создали способ борьбы с перееданием, который заключается в электрической стимуляции коры головного мозга с помощью специального шлема, позволяющего подавлять чувство аппетита и способствующего похудению. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт keri.re.kr.

© m24.ru

По словам создателей шлема, разработка имеет преимущества перед различными таблетками или инъекциями в связи с отсутствием побочных эффектов. Кроме того, результат от одного 20-минутного сеанса в приборе держится в течение 2–3 дней. Особенно помогает способ при борьбе с эмоциональным перееданием, который возникает на фоне стресса, депрессии и даже радости.

"Хотя клиническое исследование проводилось всего две недели и долгосрочное снижение веса не было подтверждено, участники отметили, что эффект подавления аппетита был значительным", – отметили ученые.

Ранее бариатрический хирург Бекхан Хациев указывал, что депрессивное состояние действительно может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности.

Эксперт подчеркнул, что во время депрессии у человека увеличивается уровень кортизола, гормон стресса, что помогает накоплению жира в организме.