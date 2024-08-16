В России разработали препарат для профилактики грибковых инфекций

Российские ученые сообщили о разработке нового средства для лечения грибковых инфекций в ЛОР-органах. Авторами разработки стали ученые из Самарского государственного медицинского университета.

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Их препарат – это биологически активная добавка, которую можно применять в качестве профилактики микозов. БАД представлен в двух видах – в виде спрея и раствора. Новая разработка станет хорошей альтернативой единственному на сегодняшний в России препарату, который используется для этих целей. Аналог будет не только полностью соответствовать этому средству по качеству, но и станет отличаться доступной ценой.

Как отметили в СамГМУ, сегодня возросло количество больных, которые сталкиваются с осложнениями при инфекциях ЛОР-органов, в том числе инвазивными микозами, связанными с инфицированием дрожжевыми и мицелиальными (плесневыми) грибами. Речь о пациентах, которые перенесли коронавирус.

Новое средство поможет решить эту проблему, сделав препарат по профилактике микоза более доступным.

Как сообщает ТАСС, все компоненты средства уже прошли клинические испытания и и доказали свою эффективность и безвредность для человеческого организма.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали «умный» пластырь, который поможет доставить лекарство прямо в рану.

Также ученые проводят исследования по изучению фасеточных суставов. Это поможет точнее диагностировать наличие грыжи межпозвоночного диска, заявляют ученые.

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