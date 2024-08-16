Новый антиоксидант из Новосибирска улучшит эффективность химиотерапии

В пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) создали антиоксидант ТС-13, который улучшает химиотерапию и защищает сердце.

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В отличие от существующих средств, ТС-13 не только снижает токсическое воздействие препаратов на здоровые клетки, но и усиливает противоопухолевое действие химиотерапии. Исследования показали, что при использовании ТС-13 вместе с доксорубицином у крыс наблюдается меньшая потеря веса и улучшение работы сердца. Это важный шаг в снижении побочных эффектов химиотерапии и повышении её эффективности, отметили в пресс-службе.

Разработчики уверены, что аналогов ТС-13 нет, и планируют приступить к доклиническим испытаниям в ближайшее время.