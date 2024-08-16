Ученые: мозг создает параллельные копии одного и того же воспоминания

Швейцарские ученые из Базельского университета обнаружили, что память о пережитом опыте хранится в мозге в нескольких параллельных копиях. Эти копии существуют в течение разного времени, изменяются в определенной степени, а иногда просто стираются. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда обнаружила, что в гиппокампе (области мозга, отвечающей за перевод кратковременной памяти в долговременную) одно событие записывается с помощью различных групп нейронов, возникающих на разных стадиях эмбрионального развития.

По словам специалистов, версия воспоминания в ранних нейронах изначально недоступна для своего обладателя, и человек может обратиться к ней только спустя некоторое время. То же самое воспоминание в поздних нейронах, напротив, сначала проявляется очень ярко, но постепенно исчезает.

Ученые выяснили, что воспоминания, хранящиеся в течение короткого времени после приобретения позднорожденными нейронами, могут быть изменены и переписаны.

Это означает, что воспоминание о ситуации вскоре после того, как она произошла, подготавливает поздние нейроны к тому, чтобы стать активными и интегрировать настоящую информацию в исходную память.

Напротив, воспоминание того же события спустя долгое время подготавливает ранние нейроны к повторной активации для извлечения своей копии, но связанную с ней память уже нельзя легко изменить.

По словам исследователей, понимание процессов работы памяти в будущем даст возможность стирать травмирующие воспоминания и возвращать те, которые казались навсегда утраченными.

Ранее ученые выяснили, что опоясывающий лишай может ухудшить память человека.