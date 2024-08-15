Метод удаления микропластика из воды помог ученым улучшить анализ крови

Шведские ученые из Королевского технологического института разработали технологию быстрого анализа крови на основе метода удаления микропластика из воды. Исследование опубликовано в научном журнале Microsystems & Nanoengineering (M&N).

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Команда использовала способ упруго-инерционной микрофлюидики — процесса, включающего управление движением мельчайших частиц в жидкостях.

Метод может как быстро сортировать клетки или другие частицы в образцах крови, так и удалять загрязняющие вещества из воды.

Микрофлюидное устройство состоит из специально спроектированных каналов, которые способно быстро обрабатывать относительно большие объемы жидкости, что делает его подходящим для приложений, требующих быстрого и непрерывного разделения частиц. Внутри этих каналов частицы могут быть отсортированы и выстроены в линию.

Повышенная точность достигается за счет использования специальных жидкостей, специально разработанных с высокой концентрацией полимеров.

Исследование показало, что более крупные частицы легче контролировать, и они остаются сфокусированными даже при увеличении потока жидкости.

Более мелкие частицы нуждаются в оптимальных скоростях потока, чтобы оставаться на линии, но показывают улучшенный контроль при правильных условиях.