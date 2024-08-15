Эксперт рассказал, как работает первая в мире вакцина против аллергии

Начинаются клинические исследования рекомбинантной вакцины, предназначенной для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии (на яблоки). Кому предназначена вакцина, пока не имеющая аналогов в мире, от каких аллергенов она защищает и каков механизм ее действия, "Российской газете" рассказал руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

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"Сенной лихорадкой", или, как говорят специалисты, аллергическим ринитом, в периоды цветения различных растений страдает, по официальным данным, 20-30% населения (по оценочным данным - и до 80%), и пыльца березы - один из самых распространенных аллергенов. Поэтому важность разработки препарата, который бы предотвратил наступление аллергической реакции во время цветения березы, сложно переоценить.

Разработками аллерговакцины занимаются различные научные коллективы, в том числе и в России. И вот - хорошая новость. Препарат, разработанный Институтом иммунологии ФМБА, показал хорошие результаты в доклинических испытаниях, и теперь предстоит оценить его безопасность и эффективность на завершающем этапе исследований - с участием людей-добровольцев. Разрешение на проведение клинических исследований выдал Минздрав России.

"Исследованиями аллергенов пыльцы березы мы занимались в течение многих лет. И в итоге была получена очищенная рекомбинантная гипоаллергенная вакцина для предотвращения и лечения аллергии. Причем препарат эффективен не только в отношении защиты от реакции на пыльцу березы, но также и перекрестной пищевой аллергии, вызываемой яблоками, - пояснил "РГ" Муса Хаитов. - Препарат состоит из гипоаллергенных пептидов мажорных аллергенов березы (Bet v 1) и яблока (Mal d 1), а также PreS-белка вируса гепатита В в качестве иммуногенного носителя. Разработанная вакцинная конструкция была запатентована".

Как пояснил ученый, механизм действия аллерговакцины заключается в том, что при ее введении в организме вырабатываются IgG антитела к пыльце березы, которые характерны для нормального иммунного ответа. В то же время IgE антитела, характерные для аллергической реакции, "блокируются", то есть перестают вырабатываться.

"Новая вакцина имеет большой потенциал: в отличие от уже применяемых лекарств, она предназначена и для терапии, и для профилактики аллергии."

Сейчас для предотвращения аллергической реакции во время "атаки" аллергена применяется так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) - пациенту задолго до наступления сезона аллергии периодически вводят мизерные дозы аллергена, постепенно "приучая" организм и тем самым предотвращая появлении бурной реакции при дальнейшем столкновении с раздражителем. Но это - очень кропотливая и длительная терапия, которая продолжается в течение нескольких месяцев. Как говорят разработчики, новая аллерговакцина выгодно отличается от используемых препаратов.

"Основное преимущество разработанной нами аллерговакцины перед существующими средствами, используемыми для проведения АСИТ, - это не только более высокая эффективность, но и гипоаллергенность, что подтверждено в ходе доклинических исследований. Кроме того, наш препарат способен индуцировать выработку специфических IgG-антител, блокирующих связывание IgE-антител с аллергенными белками пыльцы березы и яблока",- отметил глава Института иммунологии.

Курс лечения намного проще по сравнению со стандартной терапией: он будет состоять из предсезонных курсов (3-5 инъекций) в течение первого года терапии и 1-2 инъекции перед следующими сезонами цветения березы.

"В ходе исследований на экспериментальных животных было показано, что для повышения уровня защитных аллерген-специфических IgG-антител после основного курса иммунизации требуется только одна или две бустерные (усиливающие уже имеющийся эффект - прим. "РГ") инъекции. Таким образом, курс применения разработанными нами рекомбинантными вакцинами будет более удобным для пациентов - понадобится меньше инъекций и меньше визитов к врачу", - заключил профессор Хаитов.

Гипоаллергенная рекомбинантная вакцина имеет огромный профилактический потенциал: если классические препараты, в которых содержится цельный аллерген, нельзя применять в профилактических целях у здоровых лиц (то есть предотвращать появление аллергии), то новая вакцина пригодна как для терапии, так и для профилактики.

Институт иммунологии ФМБА России приступает к набору пациентов для проведения клинического исследования, заключил профессор Хаитов.