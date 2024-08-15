Скрытое нарушение сердечного ритма повышает риск летального исхода

«Скрытое» нерегулярное сердцебиение может повысить риск летального исхода у человека на 40%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Circulation.

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Фибрилляция предсердий — самый распространенный тип нерегулярного сердцебиения, который значительно повышает риск инсульта. Большинство больных не знают о своей аритмии. Это связано с тем, что существуют короткие нарушения ритма, выявить которые может только длительный мониторинг сердцебиения. При этом на обычном приеме врач может не обнаружить отклонений от нормы.

Ученые проанализировали данные более чем 20 тысяч человек с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами, которые позволяют выявить «скрытую аритмию». Они выяснили, что летальные исходы чаще встречались у людей с нарушениями сердечного ритма, в том числе бессимптомными. Их риск был выше на 29–39%. Чем дольше длился эпизод аритмии, тем хуже был прогноз.

Необходимо разработать тесты для проверки на «скрытую» аритмию, подчеркнули ученые. Также важно выяснить, может ли это состояние повысить риск инсульта и возможно ли предотвратить это.

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